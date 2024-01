Republikanske kandidater beder vælgere trodse isnende Iowa-kolde

Det ligner en stensikker sejr til ekspræsident Donald Trump.

Men både han og andre republikanske præsidentbejlere gør deres yderste for at overbevise vælgere om at trodse tocifrede minustemperaturer i Iowa og hjælpe dem på vej mod partiets nominering.

Mandag afholder delstaten nemlig vælgermødeafstemninger - såkaldt caucus.

Og dermed skydes den republikanske primærvalgsæson i gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et wildcard er dog opstået i form af vejret. Søndag aften betyder windchill-effekten, at det føles som ned mod minus 30 grader i hovedstaden i Iowa, Des Moines.

- Vi kommer til at skabe historie, men I er nødt til at dukke op, siger Trump i en video vist ved et vælgermøde søndag.

- Resultatet i den her stat vil sende et budskab til hele landet - ja, faktisk hele verden.

En måling fra Des Moines Register/NBC News viser, at Trump har flest støtter, som siger, at de har stor entusiasme i forbindelse med hans kandidatur.

Det gør det mere sandsynligt, at de også er villige til at trodse kulden mandag. Her ventes i Des Moines ned til omkring minus 20 grader.

Målingen viser, at Trump står til støtte fra 48 procent i den konservative og religiøse delstat.

Imens står Ron DeSantis, som ellers havde satset på en stærk start i Iowa, til blot 16 procent.

Han er endda blevet overhalet af Nikki Haley - den tidligere FN-ambassadør - som har draget fordel af skuffelsen over DeSantis og står til at tage andenpladsen med 20 procent.

Haley har delt en video af sig selv, hvor hun står ved siden af en snedrive, mens vinden blæser i hendes hår.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ved, at det er koldt. Men vi har brug for jer derude, siger hun.

- Lad os slutte stærkt af.

DeSantis kommer med en lignende opfordring.

- Vi bliver ved med at sige til vores støtter: Gå ud, tag nogle venner og noget familie med.

- Det kommer til at få en stærk effekt, siger han.

Typisk vælger Republikanerne først partiets nominerede senere på året, efter at mange stater har afholdt primærvalg.

Men Trump er så langt foran sine rivaler, at det anses for at blive ekstremt svært at stoppe ham, hvis han både vinder Iowa mandag og valg nummer to i New Hampshire 23. januar.

Tirsdag den 5. november i år er der præsidentvalg i USA.

/ritzau/Reuters