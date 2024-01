Trump-rival tilbyder vælgerkørsel under ekstrem kulde i Iowa

Temperaturen ventes mandag at nå helt ned til minus 25 grader i den amerikanske delstat Iowa, hvor Det Republikanske Partis vælgere mødes for at afgøre, hvem der skal nomineres som partiets næste præsidentkandidat.

På grund af den ekstreme kulde - og frygten for et begrænset fremmøde - tilbyder republikanske kampagnefolk at trodse frost og sne for at hente republikanske vælgere i deres private hjem.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Det er Ron DeSantis' kampagnestab, der stiller lastbiler, varebiler og familiebiler til rådighed for den valgrelaterede kørselstjeneste.

Ron DeSantis er guvernør i Florida og er den ene af tre republikanske kandidater, som vælgerne kan pege på ved det såkaldte caucus i Iowa.

Foruden ham stiller USA's tidligere FN-ambassadør Nikki Haley op, og det samme gør afstemningens favorit, tidligere præsident Donald Trump.

Temperaturerne vil mandag aften lokal tid ifølge CNN strække sig fra minus 25 grader celsius i de nordlige og vestlige egne af delstaten til minus 18 grader celsius i den sydøstlige del af Iowa.

Vil man gerne hentes af én af Ron DeSantis-stabens folk, skal man som vælger tage kontakt til kampagneholdet, og så bliver kørslen arrangeret til det nærmeste afstemningssted, skriver CNN.

Et caucus er en uformel vælgermødeafstemning. Her mødes partimedlemmer i private hjem, på skoler, i kirker eller i forsamlingshuse for åbent at fordele sig, alt efter hvilken kandidat de støtter.

Formålet med caucuses er at vælge delegerede, der på Republikanernes og Demokraternes nationale konventer stemmer på den pågældende kandidat.

Mandag er det kun Det Republikanske Partis vælgere, der stemmer om deres kandidater i Iowa. Demokraterne afholder caucus i delstaten på en lidt anden måde end Republikanerne.

De demokratiske vælgere skal således stemme på deres kandidater per brev. Det kan de gøre fra 12. januar frem til 5. marts.

Ifølge en meningsmåling blandt republikanske vælgere, der blev udgivet lørdag og er foretaget af medierne Des Moines Register og NBC News, ligger Trump et godt stykke foran sine to republikanske modstandere.

Meningsmålingen viste, at Trump har opbakning fra 48 procent af de republikanske vælgere i Iowa. DeSantis lå på tredjepladsen med støtte fra 16 procent, mens Haley indtog andenpladsen med støtte fra 20 procent.

Hvem der bliver Republikanernes kandidat til præsidentvalget afgøres først senere på året, når der har været nomineringsafstemninger i flere af de amerikanske delstater.

Selve præsidentvalget finder sted 5. november.

