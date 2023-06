Restaurantgæster synger fødselsdagssang for Trump efter høring

USA's tidligere præsident, Donald Trump, lavede et kort pitstop på en cubansk restaurant, efter at han tirsdag havde stået foran en dommer i en retssal i Miami i delstaten Florida.

På vej væk fra retten stoppede Trump ved restauranten Versailles i det cubansk nabolag Little Havana i Miami. Det skriver BBC.

Telefoner fløj i vejret, mens den tidligere præsident stod blandt sine fans og stillede op til en række fotografier.

Trump sagde til restaurantens ejer, at han ville give mad til alle.

Derefter begyndte restaurantens gæster at synge fødselsdagssang for Trump, der fylder 77 år onsdag.

Floridas cubanskamerikanske befolkning er en vigtig republikansk vælgergruppe i staten, hvor præsidentvalg ofte bliver tætte.

Under besøget nåede Trump også at tilkendegive sin mening om sagen. Han sagde, at USA er "uærligt", "korrupt" og "på vej ned ad bakke".

- Vi har en regering, der er ude af kontrol, lød det fra Trump.

Tirsdag var Trump i retten i Miami, hvor han skulle stå foran en dommer i en sag, hvor han er anklaget for at opbevare klassificerede dokumenter i sit hjem.

I retten blev han præsenteret for 37 anklagepunkter.

De dokumenter, som Trump opbevarede i sit hjem tæller blandt andet dokumenter om USA's atomprogram ifølge Reuters. Han skal desuden have vist dokumenter til folk, der ikke havde sikkerhedsgodkendelse.

Trump er blandt andet også anklaget for at have forsøgt at obstruere forbundspolitiet FBI's efterforskning og for at have løjet over for de myndigheder, der forsøgte at få dokumenterne tilbage til Det Hvide Hus.

Den tidligere præsident erklærede sig ikke skyldig i anklagerne.

Han har tirsdag aften dansk tid fået lov til at forlade retsbygningen i Miami i delstaten Florida igen uden at stille nogen sikkerhed.

