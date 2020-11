Resultater fra vigtig svingstat ventes ikke før onsdag aften

Optælling af forhåndsstemmer trækker ud i flere svingstater. Michigan forventer først resultat efter 24 timer.

De endelige valgresultater fra svingstaten Michigan, hvor der er 16 valgmænd på spil, ventes ikke før onsdag aften lokal tid. Det er natten til torsdag dansk tid.

Det skriver Washington Post, der citerer Michigans indenrigsminister, Jocelyn Benson.

I hele staten har 3,3 millioner vælgere stemt på forhånd, oplyser indenrigsministeren på et pressemøde onsdag morgen dansk tid. Dette kan stige til 3,5 millioner, tilføjer hun.

Afgivelsen af brev- og forhåndsstemmer har været usædvanlig høj på grund af coronapandemien, hvilket forsinker optællingen i forhold til tidligere valg.

Mellem 2 og 2,5 millioner indbyggere i Michigan mødte personligt op og stemte tirsdag, anslår Michigans indenrigsminister.

Resultater i andre vigtige svingstater som Pennsylvania og Wisconsin kan også trække ud i flere dage, da optællingen af brev- og forhåndsstemmer også ventes at tage noget tid her.

Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania og ti i Wisconsin.

Det kræver i alt 270 valgmænd for enten Trump eller Biden at vinde et flertal i valgmandskollegiet, som i alt tæller 538 valgmænd.

Over 100 millioner amerikanere har brevstemt eller stemt på forhånd, oplyste US Elections Project, der er tilknyttet University of Florida, tirsdag aften dansk tid.

Tidligere målinger har vist, at demokrater har været mere tilbøjelige end republikanere til at stemme på forhånd.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, beder befolkningen om at vente tålmodigt på valgresultatet. Det siger han i en tale tidligt onsdag morgen dansk tid.

Han siger, at han har tiltro til, at han vinder Wisconsin, Pennsylvania og Michigan.

/ritzau/