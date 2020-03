Retningslinjer fra EU: Coronasyge ved grænser bør have hjælp

Udspil til retningslinjer fra EU-Kommissionen siger, at syge ved grænsen skal have hjælp.

Medlemslande i EU bør ikke afvise syge ved grænserne, hedder det i et fem sider langt dokument med udspil til retningslinjer for EU's grænser under udbruddet af coronavirus. Det er fremlagt mandag af EU-Kommissionen.

- Personer, som helt tydeligt er syge, bør ikke nægtes adgang. I stedet skal passende foranstaltninger tages som anvist i punkt 11, hedder det i teksten.

Punkt 11 handler om håndteringen af personer, som udgør en risiko for sundheden i landet.

- De bør have adgang til relevant sundhedshjælp under hensyntagen til prioriteringen i det nationale sundhedsvæsen, skriver EU-Kommissionen.

Retningslinjerne diskuteres mandag på et videomøde mellem EU-landene, hvor to ansvarlige EU-kommissærer deltager.

Det er endnu uklart, hvad EU-landene mener om udspillet. Det er også muligt, at sådanne retningslinjer skal drøftes på det telefontopmøde, der holdes tirsdag eftermiddag.

En række lande, herunder Danmark, har delvist lukket grænserne for personer, men ikke for varer. Danskere kan godt komme ind.

Om passage af en grænse mener EU-Kommissionen, at der ikke må skelnes mellem statsborgere i medlemslandet på den ene side og EU-borgere og andre borgere fra tredjelande, som bor i landet, på den anden.

EU-landet kan kræve, at personer, der kommer ind, skal være i isolation eller lignende, hvis de kommer fra et coronaramt område. Men det kan kun ske, under forudsætning af at samme krav gælder egne borgere, hedder det.

/ritzau/