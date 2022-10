Retræte er Ruslands nye strategi i Ukraine

I Kherson regionen, som Rusland officielt har annekteret, har befolkningen nu det tvivlsomme valg mellem at blive evakueret af russerne eller befriet af ukrainerne. Det sidste lyder måske som det mest tillokkende, men for den enkelte kan der ligge et dilemma, der afhænger af, hvilken rolle man personligt har haft under besættelsen. Ukraine slår hårdt ned på kollaboratører og anklager om samme.

Den russisk indsatte administrative ledelse forlod hovedbyen, Kherson, i går, og retræten har været drypvis annonceret de seneste dage, også af den nyindsatte russiske general, Sergej Surovikin. Samtidig forsøger man at ”evakuere” befolkningen til andet russisk besat territorium. Det er udtryk for både en ny ledelsesstil og en ny strategi.