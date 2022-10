Retsmedicinere i Iran: 22-årig kvinde døde ikke af slag

En rapport fra iranske retsmedicinere mener at påvise, hvad der var skyld i den unge kvinde Mahsa Aminis død 16. september.

Ifølge rapporten blev kvinden ikke slået i hovedet og på arme og ben af moralpolitiet, da hun i sidste måned blev tilbageholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.

Hun døde af flere samtidige organsvigt som følge af, at hun ikke fik nok ilt til hjernen (cerebral hypoksi), hedder det.

Den 22-åriges død har udløst protester i Iran og mange steder i verden.

