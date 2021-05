Retssag mod betjente i Floyd-drabssag er udsat til 2022

En føderal retssag venter, inden Derek Chauvins tre tiltalte ekskolleger kan stilles for retten i Minneapolis.

Tre tidligere politibetjente, der er anklaget for medvirken til drabet på George Floyd i Minneapolis for et år siden, kommer først for en domstol i den amerikanske storby til næste år.

Først skal de for en føderal domstol, har en dommer i Minneapolis afgjort torsdag.

Ved den føderale domstol er de tre eksbetjente - sammen med deres tidligere kollega Derek Chauvin - anklaget for at have krænket George Floyds forfatningssikrede rettigheder.

Nærmere betegnet er det den bestemmelse i USA's forfatning, der handler om at "være fri for brug af urimelig magt" fra politiets side.

Den 45-årige Derek Chauvin blev i april kendt skyldig i drab på George Floyd.

Han sad på Floyds hals i omkring ni minutter i forbindelse med en anholdelse og forårsagede derved den sorte mands død, afgjorde et nævningeting i sidste måned.

Straffen til Derek Chauvin ventes fastsat af en domstol i juni.

Sagen mod Chauvins tre tidligere kolleger Tou Thao, Alexander Kueng og Thomas Lane skulle oprindeligt have været indledt i august i år. Men nu er det udskudt til 7. marts næste år.

Dommer Peter Cahill, der også var dommer i sagen mod Chauvin, siger, at de føderale anklager er "langt større", og at det giver bedst mening at lade den retssag komme først.

Dobbelt retsforfølgelse i såvel en delstat som på føderalt plan er tilladt i USA. Men det forekommer relativt sjældent. At det sker i dette tilfælde, understreger vigtigheden af sagen.

Drabet på George Floyd udløste massive demonstrationer i hele USA sidste år.

