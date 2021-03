Retssag mod canadier gennemført i Kina på få timer

Knap tre timer lang retssag for lukkede døre mod en canadier, Michael Spavor, kan ende med livstidsdom.

Kina gennemførte fredag en knap tre timer lang retssag for lukkede døre mod canadieren Michael Spavor, som har siddet varetægtsfængslet to år i landet. Han er tiltalt for spionage.

Der ventes dom i sagen inden for kort tid.

Erhvervsmanden Michael Spavor blev anholdt i Kina og anklaget, efter at Canada havde anholdt Meng Wanzhou, som er topleder i Huawei.

Meng, som er datter af Huawei-grundlæggeren, Ren Zhengfei, blev pågrebet på baggrund af en amerikansk udleveringsanmodning, efter at Huawei er blevet anklaget for at have brudt USA's sanktioner mod Iran. Hun blev officielt sigtet for spionage i juni sidste år.

Spavor blev anholdt sammen med en anden canadier, diplomaten Michael Kovrig, sidst i 2018 under en diplomatisk krise mellem de to lande.

De canadiske myndigheder mener, at Kina udelukkende har tiltalt Spavor og Kovrig som et politisk afpresningsmiddel i forbindelse med sagen mod Meng.

- Vi venter på en kendelse, siger den canadiske ambassades chargé d'affaires, Jim Nickel, som talte til journalister uden for retsbygningen i den kinesiske by Dandong - tæt ved grænsen til Nordkorea.

Det er uvist, hvornår kendelsen bliver afsagt.

Retssagen mod Kovrig indledes mandag i Beijing.

De to canadierne risikerer livstidsdomme, hvis de bliver fundet skyldige i de anklager, der er rejst mod dem.

Også Spavors familie siger, at han er uskyldig og har bedt om betingelsesløs løsladelse. Familien siger, at Spavor har gjort meget for at udvikle "konstruktive" bånd mellem Canada, Kina og Nordkorea.

I retssagen mod Meng ved en domstol i Vancouver ventes der en afgørelse i midten af maj.

Ti diplomater fra otte andre lande, blandt dem Storbritannien, USA, Frankrig og Australien, og Australien, var til stede ved retsmøde i Dandong fredag.

/ritzau/Reuters