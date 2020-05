Retssag mod coronatiltag får støtte fra Trump-administrationen

Sag om coronarestriktioner i Illinois fører til nye sammenstød mellem den føderale regering og delstater.

Trump-administrationen giver fredag lokal tid støtte til et sagsanlæg mod coronarestriktioner i Illinois.

Det sker på grund af et påbud om at blive hjemme, som delstatens guvernør, demokraten J.B. Pritzker, har givet borgerne i Illinois.

Retten skal vurdere, om guvernøren er gået for langt i forhold til sine beføjelser, og nu har USA's justitsministerium i en skriftlig meddelelse til retten markeret sin støtte til sagsanlægget.

Det ses som en usædvanlig beslutning og endnu en eskalering i konflikten mellem den føderale regering og flere delstatsguvernører, som ifølge Trump er gået for langt med lockdown og påbud om at blive hjemme.

Justitsministeriet mener, at guvernør Pritzker ikke handlede passende, da han fik flyttet sagen fra en domstol i delstaten, hvor den var indgivet af republikaneren Darren Bailey, til en føderal domstol.

En lignende sag resulterede sidste uge i, at et påbud om at blive hjemme i Wisconsin blev underkendt.

/ritzau/Reuters