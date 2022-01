Retssag mod ekspræsident skaber politisk uro i Ukraine

Ekspræsident Petro Porosjenko landede mandag i Kijev, hvor han er anklaget for højforræderi.

Ukraines tidligere præsident Petro Porosjenko landede mandag i Kijev, hvor han er anklaget for højforræderi og økonomisk støtte til prorussiske separatister.

Han siger selv, at det er politisk motiverede anklager, som er opfundet af allierede til den nuværende præsident, Volodymyr Zelenskij.

Porosjenko ankom til Kijev i et fly fra Warszawa og blev i lufthavnen modtaget af tusindvis af tilhængere, som vinkede med flag.

Porosjenkos tilbagevenden varsler et politisk opgør med præsident Zelenskijs regering. Kritikere siger, at tidspunktet er meget dårligt valgt, da det sker under en højspændt øst-vest krise omkring konflikten i Ukraine.

Vestlige diplomater har opfordret til politisk enhed i Ukraine i forbindelse med den tidligere præsidents tilbagevenden.

Den 56-årige Porosjenko efterforskes for at have finansieret russisk-støttede separatister i løsrivelsesregioner i den østlige del af landet. Det skal være sket gennem illegal salg af kul i 2014-15.

Han risikerer op til 15 års fængsel, hvis han findes skyldig.

Den tidligere præsident beskylder Zelenskij og dennes tilhængere for skamløs undertrykkelse af oppositionen med fremsættelse af falske anklager.

Anklagemyndigheden krævede mandag, at der skal være en kaution på en milliard hryvnia (over 228 millioner kroner) for Porosjenko, som er en af Ukraines rigeste forretningsmænd.

Porosjenko blev valgt til præsident i Ukraine i maj 2014. Han sad på posten indtil 2019, hvor han tabte valget til Zelenskij.

Ukraine har været i krig med russisk-støttede separatister i Donbass-regionen i den østlige del af landet siden 2014, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

/ritzau/Reuters