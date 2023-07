Retssag mod Trump om fortrolige dokumenter begynder i maj 2024

USA's tidligere præsident Donald Trump skal til maj næste år for retten i en sag om ulovlig opbevaring af fortrolige dokumenter.

Retssagen begynder 20. maj 2024.

Det oplyser Aileen Cannon, der er dommer i sagen. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Cannon er en af de mange dommere, Trump selv udpegede i løbet af sine fire år som præsident. Hun er tidligere blevet kritiseret for at have afsagt kendelser, der var til den tidligere præsidents fordel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklagerne havde ønsket, at retssagen begyndte i december. Men Donald Trumps forsvarsadvokater anmodede om, at den blev afholdt efter præsidentvalget i USA i november 2024.

Aileen Cannon siger ifølge AFP, at tidspunktet er valgt, så begge lejre har tid til at gennemgå over en million siders sagsmateriale.

77-årige Trump er en af favoritterne til at blive Republikanernes præsidentkandidat. Retssagen til maj afvikles på et tidspunkt, hvor kampagnen for at blive valgt partiets kandidat er på sit højeste, skriver AFP.

Sagen afholder ikke Trump fra at føre kampagne. Men som tiltalt skal han være til stede ved retsmøderne, som kan vare uger hvis ikke måneder, skriver AFP.

Sagen handler om stakkevis af hemmeligstemplede dokumenter, som Trump angiveligt tog med sig og opbevarede i sit hjem på ulovlig vis, efter at han tabte præsidentvalget i 2021 og forlod Det Hvide Hus.

I august 2022 gennemførte det amerikanske forbundspoliti, FBI, en ransagning og fandt omkring 100 hemmeligstemplede dokumenter i hans hjem i Florida.

8. juni i år blev der rejst tiltale mod den tidligere præsident.

I det knap 50 sider lange anklageskrift er der 37 tiltalepunkter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge tiltalen omhandler nogle af dokumenterne blandt andet atomprogrammer. Der skal også være dokumenter med informationer om svagheder og styrker hos blandt andet det amerikanske militær.

Han er desuden tiltalt for at have forsøgt at forhindre FBI og myndighedernes efterforskning og for at have prøvet at påvirke vidner i sagen.

Trump har nægtet sig skyldig.

Dokumentsagen er ikke den eneste retssag, der venter Donald Trump til foråret.

En straffesag vil blive indledt 25. marts mod Trump i forbindelse med påstået bestikkelse af den tidligere pornostjerne Stormy Daniels.

Trump er tiltalt for at have forfalsket en række forretningspapirer i den forbindelse. Men han har også nægtet sig skyldig i de 34 tilfælde, hvor han anklages for forfalskning.

/ritzau/