Retssagen om MH17-nedskydning fik en følelsesladet start

Navnene på de 298 ofre for nedskydningen af passagerfly over Ukraine i 2014 blev læst højt på første retsdag.

Retssagen om nedskydningen af passagerflyet MH17 i 2014 blev mandag indledt i Holland med et krav om retfærdighed fra de pårørende til 298 personer, der dengang mistede livet.

De fire hovedmistænkte - tre russere og en ukrainer - var dog ikke til stede i salen. Men dommeren besluttede, at de kan retsforfølges in absentia.

Retssagen blev indledt i en følelsesladet tone, da anklageren læste navnene højt på de 298 mænd, kvinder og børn, der mistede livet, da passagerflyet blev skudt ned over Ukraine på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur i Malaysia.

Det skete, mens de pårørende sad tavse i retssalen med bøjede nakker og flere af dem med lukkede øjne.

Dommer Hendrik Steenhuis indledte mandag retssagen ved en domstol nær lufthavnen i Schiphol, som flyet lettede fra i 2014, inden det blev skudt ned.

Han kaldte nedskydningen for en "grusom tragedie", som "på tragisk vis havde kostet menneskeliv fra hele verden".

- Domstolen anerkender betydningen af tabet af så mange liv og den måde, de så abrupt blev dræbt, er næsten ikke til at forstå, sagde dommeren.

Formanden for foreningen for de omkomnes pårørende, Piet Ploeg, kalder den første retsdag for "afgørende".

- I dag er den første dag på vej mod svaret på, hvad der skete, hvem der var ansvarlige, hvorfor flyet blev skudt ned, og hvad Ruslands rolle var i det, siger han.

Han mistede selv sin bror, svigerinde og nevø ved nedskydningen.

Af de 298 personer, der omkom, var 193 hollændere. Det er derfor ved en hollandsk domstol, at retssagen, der ventes at vare mere end et år, bliver ført.

Nedskydningen er også primært blevet efterforsket i Holland. Her har undersøgelser vist, at et russisk missilsystem affyrede den raket, der ramte flyet og fremtvang styrtet.

Prorussiske separatister i Ukraine stod angiveligt bag. Og ifølge efterforskningen er der beviser for, at Rusland var involveret, meddelte anklagere Fred Westerbeke sidste sommer.

Rusland benægter og peger i stedet fingeren mod Ukraine. Missilet var på ukrainske hænder, siger russerne.

De hollandske anklagere sigtede sidste år russerne Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulatov samt ukraineren Leonid Khartjenko for mord og manddrab i sagen.

De fik angiveligt flyttet missilsystemet ind i Ukraine fra Rusland og planlagde affyringen den 17. juli i 2014.

De fire mistænkte er internationalt eftersøgt og er forsøgt kontaktet af domstolen via post og elektroniske medier. Men de er ikke mødt op i domstolen.

Russerne Girkin og Dubinskij har desuden nægtet involvering i sagen.

/ritzau/AFP