Retsudvalg i Repræsentanternes Hus vil have rigsretssag

Udvalget besluttede fredag efter en 14 timer lang debat at anbefale en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Retsudvalget i Repræsentanternes Hus i Kongressen har ved afstemning anbefalet, at der indledes rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Efter at have debatteret i 14 timer besluttede udvalget ved en afstemning fredag eftermiddag dansk tid at anbefale en rigsretssag mod præsidenten.

Demokraterne har et flertal i udvalget.

Afgørelsen betyder, at hele Repræsentanternes Hus nu skal stemme om, hvorvidt der skal rejses en rigsretssag mod Trump. Det ventes at ske onsdag i næste uge, siger kilder i det demokratiske parti.

Formanden for retsudvalget, Jerrold Nadler, har sagt, at Demokraterne i udvalget vil have anklaget Trump for to lovovertrædelser ved en rigsretsproces. Det er magtmisbrug og hindring af at lade retfærdigheden ske fyldest.

Trump, der er republikaner, ser ifølge Nadler sig selv "som hævet over loven".

En eventuel rigsretssag mod Trump vil være den tredje mod en siddende præsident i USA's historie. En rigsretssag finder ikke sted ved domstolene, men i Senatet.

Hvis der kommer en rigsretssag mod Trump, ventes den i januar.

Sagen er opstået på grund af en telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i sommer.

Donald Trump beskyldes for have forsøgt at presse Ukraines præsident til at undersøge Joe Biden og dennes søn for korruption.

Demokraten Biden er en af Trumps politiske rivaler og blandt favoritterne til at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget næste år.

Tre eksperter i USA's forfatning sagde under en afhøring i Kongressen tidligere i denne måned, at Trump klart forsøgte at bruge et andet land - Ukraine - til at hjælpe ham med at blive genvalgt i 2020.

/ritzau/Reuters