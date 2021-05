Rettighedsgrupper opfordrer til våbenembargo mod Myanmar

Amnesty International og Human Rights Watch opfordrer til beskyttelse af civile demonstranter efter kup.

Over 200 civile borgerrettighedsgrupper og menneskerettighedsorganisationer, deriblandt Amnesty International og Human Rights Watch, opfordrer i en fælles erklæring FN's Sikkerhedshedsråd til at indføre en våbenembargo mod Myanmar for at beskytte civile demonstranter, der protesterer mod et militærkup.

Militæret tog magten i Myanmar den 1. februar og afsatte den demokratisk valgte regering under ledelse af Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi, som i 1991 modtog Nobels fredspris, har siddet i husarrest i over tre måneder, mens der har været dagligt protester og aktioner, hvor hundredvis af civile er blevet dræbt af sikkerhedsstyrkerne.

- Indførelse af en global våbenembargo mod Myanmar er et nødvendigt minimum-skridt, som Sikkerhedsrådet bør tage som reaktion på den eskalerende vold i Myanmar, hedder det i erklæringen fra menneskerettighedsgrupperne.

Diplomater siger, at det er usandsynligt, at opfordringen får de 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet til at reagere, da Rusland og Kina vil bruge deres vetoret fortsætte en politik med at støtte Myanmar og beskytte landets militær mod sanktioner i noget større omfang.

Sikkerhedsrådet har siden militærkuppet holdt adskillige møder bag lukkede døre om situationen og udviklingen i Myanmar, og rådet har udsendt flere erklæringer med fordømmelser af vold.

En række af de folkevalgte politikere i Myanmar har dannet en såkaldt skyggeregering i denne uge og varsler etablering af en "folkets forsvarsstyrke" for at beskytte civile.

Planen lægger op til, at der senere skal dannes en "føderal hærunion", hvor kupmodstandere og etniske oprørsgrupper forenes.

Kupmodstanderne forudser et samarbejde med de flere end 20 væbnede oprørsgrupper i landet om at bekæmpe militæret. Visse grupper har givet husly og sikret optræning af dissidenter, som er flygtet til deres områder.

/ritzau/Reuters