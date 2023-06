Reuters: Wagner-soldater har kontrol med militæranlæg i Voronezj

En russisk sikkerhedskilde oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at Wagner-soldater har taget kontrol over alle militære anlæg i Voronezj.

Byen ligger 500 kilometer syd for den russiske hovedstad, Moskva.

Meldingen kommer også fra Wagner-gruppen selv. Ifølge BBC har de skrevet på tjenesten Telegram, at de har taget kontrol med militære anlæg i Voronezj.

- Militære faciliteter i Voronezj er taget under kontrol af Wagner PMC. Hæren skifter til folkets side, lyder det i en kort udtalelse ifølge BBC.

Tidligt lørdag morgen lød det fra regeringen i regionen Voronezj, at borgere opfordredes til at undgå motorvejen M-4, der forbinder Moskva til de sydlige regioner.

Det skyldes, at en militærkonvoj var på motorvejen.

Militærkonvojen var på vej, efter at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sagde, at gruppen havde krydset grænsen fra Ukraine til Rusland og nu befandt sig i den russiske by Rostov.

Prigozjin har meddelt, at Wagner-gruppen vil sætte blokader op i Rostov og drage mod Moskva, hvis ikke Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og landets øverste hærchef, Valerij Gerasimov, rejser ned for at mødes med ham.

Ifølge Prigozjin befinder Wagner-gruppen sig i militærhovedkvarteret i Rostov. Han hævder desuden, at den lokale flyveplads er under hans styrkes kontrol.

/ritzau/