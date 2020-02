Revolutionsgarde og konservative tryner reformfløj i Iran

Resultat af Irans valg ventes søndag. Men alt peger på, at præsident Rouhani og hans fløj taber stort.

Kandidater med tilknytning til Irans revolutionsgarde er på vej til at vinde et flertal i parlamentet. Det viser optællingen lørdag.

Samtidig må den moderate præsident, Hassan Rouhani, formentlig se sit parlamentariske bagland skrumpe efter fredagens valg.

Det endelige resultat ventes tidligst søndag.

De konservative og høgene i iransk politik har gjort et særligt indhug i hovedstaden Teheran. Her er 30 mandater er på spil.

Tehran Times skriver, at flest stemmer er gået til Mohammad Baqher Qalibaf. Han er tidligere borgmester i Teheran og forhenværende chef for Irans politi. Han leder den konservative liste Enhed.

Præsident Rouhani og hans reformfløj var svækket allerede inden valget. Næsten 75 procent af deres kandidater var erklæret uegnet til at opstille af Vogternes Råd. Det er et magtfuldt religiøst organ.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at reformfløjen håber på at kunne vinde mindst 50 ud af parlamentets 290 pladser. Det vil gøre det muligt at opretholde en vis politisk magt.

USA's præsident, Donald Trump, og hans hårdhændede politik har været et godt aktiv for de konservative og revolutionsgarden.

For USA's udtræden af den internationale atomaftale med Iran i 2018 og de økonomiske sanktioner, der fulgte, har skadet Rouhani og reformfløjen.

Millioner af iranere blev væk fra valget i skuffelse og ærgrelse over, at løfter om økonomisk fremgang, som skulle følge med atomaftalen, ikke blev realiseret.

Tværtimod vokser arbejdsløsheden hastigt, og folk har færre penge mellem hænderne end før.

De konservative religiøse har hele tiden været skeptiske over for atomaftalen og USA's vilje til at respektere den.

Ugerne op til valgdagen blev på anden vis dramatiske.

USA dræbte i begyndelsen af året en af Irans mest prominente officerer, Qassem Soleimani. Hans bil blev ramt af en raket uden for lufthavnene i Iraks hovedstad, Bagdad.

Kun få dage efter skød revolutionsgarden ved en fejl et ukrainsk passagerfly ned med 176 om bord, kort efter det var lettet fra lufthavnen i Teheran.

/ritzau/