Richard Bransons rumfartøj går på vingerne for sidste gang

Et rumfartøj ved navn "VSS Unity" fra Virgin Galactic går efter planen lørdag på vingerne for sidste gang, før selskabet holder en toårig pause med sin rumrejser.

Det oplyser en talsmand for selskabet.

Missionen, som har fået navnet "Galactic 07", begynder efter planen klokken 08.30 lokal tid fra en flybase i den amerikanske delstat New Mexico.

Konkret foregår det sådan, at et stort fly foretager en opstigning i cirka 50 minutter.

Når flyet har nået den rette højde, frigives rumfartøjet fra undersiden af flyets krop.

Herefter kan rumfartøjet bevæge sig mod rummet med supersonisk hastighed.

Efter at rumfartøjet har bevæget sig ud i rummet, kan dets passagerer betragte Jorden og opnå kortvarig vægtløshed.

Om bord kommer til at være to piloter og fire private astronauter. En af dem er den tyrkiske astronaut Tuva Atasever. Navnene på de tre andre astronauter er endnu ikke offentliggjort.

Det er den britiske iværksætter og milliardær Richard Branson, som i 2004 grundlagde selskabet i håbet om en dag at drage til verdensrummet.

I juni sidste år fuldførte rumfartøjet den første kommercielle tur til rummet.

Lørdagens flyvning er selskabets syvende kommercielle tur.

Undervejs er Branson havnet i et kapløb med to andre rigmænd, Amazon-stifter Jeff Bezos og Tesla-stifter Elon Musk, om at stable en turistindustri i rummet på benene.

Branson tog selv turen ud i rummet i juli 2021 om bord på "VSS Unity". Men de kommercielle flyvninger måtte vente med at blive sat i gang, indtil tilladelser og testflyvninger var på plads.

Det koster et sted mellem 250.000 dollar og 450.000 dollar for en plads om bord. Det svarer til mellem 1,7 og 3 millioner danske kroner.

I løbet af de næste to år skal "VSS Unity" udskiftes med to nye rumfartøjer, der er i gang med at blive bygget.

Virgin Galactic har på det seneste været i økonomiske problemer og måtte sidste år fyre 185 medarbejdere, cirka 18 procent af selskabets samlede stab.

