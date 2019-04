Rigmænd sender millioner i hundredvis til brændt Notre Dame

Dagen efter at Notre Dame i Paris brød ud i flammer, melder flere rigmænd, at de vil bidrage til genopbygning.

Efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, mandag aften oplyste, at han vil genopbygge den ikoniske katedral Notre Dame, har flere budt ind.

Den franske rigmand Bernard Arnault vil donere 200 millioner euro for at hjælpe med genopbygningen af den franske katedral Notre Dame.

Arnault er chef for gruppen LVMH, der ejer en række luksusmærker, herunder Louis Vuitton.

Branden brød ud omkring klokken 18.50 mandag, hvor tyk røg væltede op fra den gamle katedral og ud over den franske hovedstad, Paris.

Mandag aften lovede en tydeligt berørt Macron, at katedralen skulle genopbygges, og kort tid efter kom den første store donation.

Det var den franske milliardær François Pinault, der meddelte, at han vil bidrage med 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame.

På Twitter reagerer EU-præsident Donald Tusk tirsdag morgen og opfordrer alle 28 EU-medlemslande at deltage i genopbygningen af katedralen.

Ud på aftenen mandag ved 23-tiden meddelte Paris' brandchef Jean Claude Gallet, at de havde formået at redde de to tårne og forhindret stenkonstruktionen i at kollapse.

Flammerne havde dog tidligere fået fat i katedralens spir, som bukkede under. Senere blev det efterfulgt af taget, der led samme skæbne.

Det er endnu uvist, hvad der er skyld i, at den mere end 850 år gamle katedral brød i brand.

Mange antager, at flammerne er opstået i forbindelse med en renovation af katedralen, men det er ikke bekræftet.

/ritzau/