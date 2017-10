Rigmand spås tjekkisk valgsejr på løfte om indvandrerstop

Fredag starter afstemningen til det tjekkiske parlamentsvalg. En indvandrerkritisk rigmand er favorit.

Fredag og lørdag går tjekkerne til parlamentsvalg, hvor den succesfulde forretningsmand Andrej Babis er favorit til at blive landets næste premierminister.

Babis er den næstrigeste mand i Tjekkiet. Han er steget i popularitet på et løfte om at tage magten fra traditionelle partier, investere aktivt i Tjekkiet og holde flygtninge ude af landet.

Babis' protestparti, ANO, har samlet stigende tilslutning de seneste måneder, selv om det i forhold til andre lande i Europa går godt i Tjekkiet.

Landet har både en positiv økonomisk vækst og den laveste arbejdsløshedsrate i EU. Men både Babis' ANO og andre protestpartier står alligevel til et historisk godt valg.

Selv om immigration til Tjekkiet er nærmest ikkeeksisterende, har emnet spillet en central rolle i valgkampen.

Nærmest alle partier har haft som løfte, at de vil bekæmpe indvandring og nægte at bukke under for EU's forsøg på at få Tjekkiet til at tage imod flygtninge.

Dermed minder Tjekkiet om så mange andre lande i Europa. Partier, der er imod indvandring, har de seneste måneder fået høj vælgertilslutning i blandt andet Tyskland og Østrig.

ANO er grundlagt og bliver drevet af Babis i enevældig stil. I de sidste meningsmålinger inden valget står det til mellem 25 og 27 procent af stemmerne.

Partiet har vundet støtte fra både den klassiske højre- og venstrefløj med løfter om at sætte skatten ned, erstatte korrupte politikere, forsegle Europas grænser og forhindre, at der kommer en eneste flygtning ind i landet.

Selv om partiet har været en del af den afgående regering, har det formået at bibeholde sin hårde tone mod etablissementet.

ANO var en del af en regering med premierminister Bohuslav Sobotkas socialdemokrater og midterpartiet Kristendemokraterne. Babis var endda finansminister indtil i foråret.

Her beskyldte Sobotka Babis for at udnytte huller i loven til at udstede skattefrie obligationer. Dermed gik regeringssamarbejdet i stykker.

Et muligt scenarium efter valget er, at den samme koalition beholder magten, mens ANO overtager premierministerposten.

- Jeg forventer ikke et politisk jordskælv. Det mest sandsynlige er, at de tre partier fortsætter, siger Martin Mejstrik, der forsker i politik ved Karlsuniversitetet i Prag.

De nuværende regeringspartnere til ANO har flere gange fremsat krav om, at Babis ikke skal være premierminister i en ny regering.

Stemmestederne er åbne fra klokken 14.00 til 22.00 fredag lokal tid. Der kan også stemmes fra klokken 08.00 til 14.00 lørdag.

/ritzau/Reuters