Rigmanden Musks miniubåd ubrugelig i redningsaktion i Thailand

Redningsleder: Miniubåden er sofistikeret, men den duer ikke til denne opgave.

Teslas grundlægger, rigmanden Elon Musk, er ankommet til grotten i det nordlige Thailand med sin specielt fremstillede miniubåd, men redningslederen siger, at fartøjet ikke kan bruges i redningsaktionen.

– Selv om teknologien er god og sofistikeret, duer den ikke til opgave, siger den thailandske redningsleder, Narongsak Osottanakorn.

Musk skriver på Twitter at han har været nede ved grotten, og at miniubåden er klar til brug, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ubåden er fremstillet af raketdele og har fået navnet "Wild Boar" (Vildsvinene), som er navnet på drengenes fodboldhold. I en video, der er lagt ud på nettet mandag, demonstrerer to dykkere, hvordan ubåden fungerer.

– Vi efterlader den her i tilfælde af, at den skulle blive nyttig engang i fremtiden, skriver Musk.

Miniubåden er så let, at den kan transporteres af to dykkere, og den er lille nok til at komme igennem selv de mest smalle steder i grotten.

- Den er ekstrem robust, skriver Musk på Twitter.

Ubåden er udviklet i samarbejde med SpaceX i Los Angeles, ligesom udviklerne har været i tæt dialog med grotteeksperter.

Tesla-grundlæggeren udtalte tidligere på ugen, at han ville høre, hvad han kunne gøre for at hjælpe med den store redningsaktion i Thailand.

Lørdag morgen landede ansatte fra SpaceX og The Boring Company, der begges ledes af Elon Musk, i Thailand.



/ritzau/Reuters