Rigsretssagen kort

* USA's præsident, Donald Trump, blev stillet for en rigsret, efter at der blev opnået flertal i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har kontrollen.

* Anklagepunkterne mod Trump blev stemt igennem der før jul. De går på, at præsidenten misbrugte sin magt ved at forsøge at presse Ukraine til at undersøge hans politiske modstander Joe Biden.

* Selve sagen blev indledt i Senatet for to uger siden. Senatorerne fungerer som en slags nævninger. Her har Republikanerne flertal.

* Udvalgte demokrater fra Repræsentanternes Hus er anklagere i sagen, mens Trump har sat et forsvarshold. Han behøver ikke selv deltage i sagen.

* Fredag stemte Republikanerne imod at indkalde flere vidner i sagen. Demokraterne ville gerne have hørt fra den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton.

* Onsdag ventes Senatets medlemmer at stemme om, hvorvidt Donald Trump er skyldig eller ej. Der skal to tredjedele - altså 67 af 100 medlemmer - til at afsætte præsidenten.

* Da Trumps parti, Republikanerne, sidder på 53 af pladserne, skal mindst 20 republikanere trodse deres parti, hvis præsidenten skal fældes. Det anses for stærkt usandsynligt.

Kilder: Reuters, AFP, Kongressen.com.

/ritzau/