Alliansen ryger på gulvet - Riksdagen siger nej til regering

To borgerlige partier afviser at støtte en ny svensk regering bestående af konservative og kristdemokrater.

Riksdagen i Sverige nedstemmer dannelsen af en regering bestående af det konservative Moderaterna (M) og Kristdemokraterna (KD)

Mere end to måneder efter valget i Sverige stemmer 195 nej til en M-KD-regering under ledelse af Moderaternas Ulf Kristersson. Kun Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna stemmer for. Der var 154 ja-stemmer.

Moderaterna og Kristdemokraterna har sammen med Centerpartiet og Liberalerna et samarbejde, der kaldes Alliansen. Det revnede denne gang.

- Det var en tung dag for Alliansen i går, og det er fortsat en tung dag i dag, siger Kristersson efter afstemningen.

- Det er nok den alvorligste krise, jeg har været med til i Alliansen i alle de år, jeg har været med i politik. Det er en unik hændelse, at alliancepartier stemmer imod en borgerlig statsminister.

- Det er det største, der er hændt i borgerlig politik i 40 år, mener han.

Men Centerpartiets leder, Annie Lööf, og Liberalernas Jan Björklund ser anderledes på det. De sagde inden afstemningen, at de ikke kunne støtte topartiregeringen.

De lagde vægt på, at en sådan regering ville blive afhængig af det nationalkonservative Sverigedemokraterna.

I stedet anbefaler de at søge en regering på tværs af de to store blokke i svensk politik.

- Vi går ikke ind i en regering, der er afhængig af støtte fra Sverigedemokraterna, lød det fra Centerpartiets leder, Annie Lööf.

Hun mente, at en regering bestående af M-KD uvægerligt ville ende i favnen på Sverigedemokraterna. Hun forudså, at partiet ved en kommende finanslov ville kræve indrømmelser om indvandring og integration.

Talmannen, der leder samtalerne med de politiske partier om regeringsmulighederne, siger, at han torsdag indkalder til en ny runde med partilederne. Her vil han se, hvilke muligheder der viser sig efter onsdagens afstemning.

Jan Björklund fra Liberalerna var klar i sin melding.

- Jeg vil efter denne afstemning gå til talmannen og anbefale en blokoverskridende regering, sagde han.

Både Lööf og Björklund mente, at seks partier må være i spil ved en regeringsdannelse, inklusive Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Den fungerende socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, har siden valget anbefalet et samarbejde på tværs af blokkene.

