Riksdagsformand presser på for at få ny regering på plads

Riksdagsformand ser fire mulige konstellationer for en ny svensk regering, men vil ikke udelukke nyvalg.

Formanden for Riksdagen, Andreas Norlén, tager nu en mere aktiv rolle i forsøget på at få en ny regering på plads.

Det siger han på en pressekonference mandag eftermiddag.

Han ser fire muligheder for at danne en ny svensk regering: en samlingsregering, en centrumregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna, eller den borgerlige Alliansen sammen med Miljöpartiet eller en anden form for Allians-regering.

Riksdagsformanden indkalder partilederne til nye samtaler tirsdag for at danne sig en bedre opfattelse af, hvordan snakken går mellem partierne, siger han.

- Processen besværliggøres af, at så mange forskellige regeringsalternativer flyder omkring i debatten, siger Norlén.

- Der findes ingen garantier for, at dette bliver succesfuldt.

Han tilføjer, at han ikke kan udelukke et nyvalg.

- Min opfattelse er, at nyvalg ikke er aktuelt. Men jeg udelukker ikke, at det til sidst vil kunne blive den eneste vej ud af en fastlåst situation. I så fald som den sidste udvej, siger Norlén.

Tidligere på dagen måtte den fungerende statsminister, Stefan Löfven, der er formand for Socialdemokraterna, opgive at danne en ny svensk regering.

Löfven forklarede, at han har afsøgt muligheden for en regering på tværs af de to store blokke i svensk politik. Det vil sige at søge et samarbejde med Liberalerna og Centerpartiet.

De borgerlige partier har afvist ethvert samarbejde med den store vinder ved valget i september, det nationalkonservative Sverigedemokraterna.

Men de borgerlige partier kan ikke alene sikre sig et flertal, medmindre de indvilger i at samarbejde med Sverigedemokraterna.

Stefan Löfven blev væltet som statsminister 25. september, og efterfølgende fik det konservative Moderaterna chancen for at danne en regering, men det strandede 14. oktober.

Derefter fik Stefan Löfven muligheden for at samle tropperne.

