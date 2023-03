Sunak og Biden besøger hinanden på skift i foråret

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, har accepteret en invitation fra den amerikanske præsident, Joe Biden, til at besøge ham i Washington D.C. i juni.

Det fortæller Sunak mandag til journalister.

- Det er dejligt, at vi kommer til at se meget til hinanden i løbet af de næste par måneder. Jeg var glad for at kunne acceptere præsidentens invitation til at besøge ham i Washington D.C. i juni, siger premierministeren.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sunak er i San Diego i den amerikanske delstat Californien, hvor han mandag holdt møde med Joe Biden og Australiens premierminister, Anthony Albanese.

Her blev de enige om at udvikle en ny type atomubåd for at styrke Vestens position i Asien og Stillehavsområdet. Og for at imødegå Kinas voksende indflydelse i regionen.

De tre lande var samlet i regi af det såkaldte Aukus-samarbejde. Aukus er en forsvarspagt mellem USA, Storbritannien og Australien, som blev grundlagt i september 2021.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere mandag fortalte Biden, at han har accepteret en invitation fra Sunak til at besøge Nordirland i april til 25-års-dagen for Langfredagsaftalen.

Med fredsaftalen mellem Irland og Nordirland, der blev underskrevet den 10. april 1998, blev der sat en stopper for 30 års væbnet konflikt i Nordirland.

Tidligere på dagen havde Sunak inviteret Biden til at deltage i fejringen til april.

- Forhåbentligt vil du være i stand til at komme, så vi kan fejre årsdagen for Langfredagsaftalen, sagde Sunak ifølge Reuters ved begyndelsen af mødet i San Diego.

- Jeg ved, at det er noget helt særligt og personligt for dig, tilføjede han med henvisning til Bidens irske ophav.

Konflikten i Nordirland kostede ifølge Reuters over 3600 liv i løbet af tre årtier med nordirsk terror og væbnede opgør mellem katolske og protestantiske grupper, nordirsk politi og britisk militær.

Langfredagsaftalen gjorde i store træk en ende på 30 års vold mellem katolikker og protestanter. Aftalen indebar blandt andet nordirsk selvstyre under Storbritannien, hvilket dog i praksis har været svært at forvalte.

