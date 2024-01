Rishi Sunak vil afholde britisk parlamentsvalg til efteråret

Højst sandsynligt skal briterne til valgstederne til efteråret.

Således sigter Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, efter at udskrive parlamentsvalg til afholdelse i andet halvår 2024.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og Sky News.

- Jeg arbejder ud fra en antagelse om, at vi afholder parlamentsvalg i andet halvår dette år, og i mellemtiden er der masser, jeg gerne vil arbejde videre med, siger Sunak torsdag eftermiddag.

Meldingen kommer under et besøg i det centrale England.

- Jeg vil gerne fortsætte med at håndtere økonomien på en god måde og nedbringe skatterne. Der er mange ting at fortsætte med, siger Sunak.

Rishi Sunak har ifølge Sky News tidligere afvist, at han vil afholde valg i januar 2025. Der skal netop senest afholdes valg i januar næste år.

Sunak har kæmpet med at leve op til løfter, han er kommet med under sin regeringstid. Herunder at han vil stoppe strømmen af både med migranter, der sejler til Storbritannien over Den Engelske Kanal.

Derudover har den konservative leder lovet at sætte gang i økonomien og nedbringe ventelisterne i sundhedsvæsnet.

Også de løfter har været svære at efterleve.

Noget er dog lykkedes for Sunak. For et år siden lovede han, at hans regering ville sørge for at halvere inflationen i Storbritannien i løbet af 2023, hvilket faktisk lod sig gøre, skriver Reuters.

Der har været spekulationer om, at Sunak ville udskrive valg til afholdelse allerede i maj, efter at han annoncerede, at hans regering vil præsentere en finanslov allerede 6. marts, hvilket er relativt tidligt på året.

Det Konservative Parti, som Rishi Sunak står i spidsen for, er udfordret af dårlige meningsmålinger.

Under et besøg i byen Mansfield torsdag eftermiddag spørger en bekymret konservativ vælger, hvordan Sunak vil nå vælgerne med sine budskaber.

- Jeg kommer til at være ude i landet og fortælle om det selv, siger Sunak.

- Og I vil se, at hver uge fra nu og indtil næste valg vil jeg være ude i landet for at tale med folk i hele landet om, hvad vi gør for at gøre deres liv bedre, siger den britiske premierminister ifølge Reuters.

/ritzau/