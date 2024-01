Risiko for ulovlige adoptioner får Norge til at anbefale adoptionsstop

Norge har tirsdag standset alle adoptioner til Norge fra Filippinerne, Thailand og Taiwan.

Det betyder også, at par, der har været i gang med en adoptionsproces fra et af de lande, får afsluttet forløbet.

- Familier, som er kommet så langt i adoptionsprocessen, at de har fået tildelt et barn, kan fuldføre adoptionsprocessen, men først efter særskilt vurdering fra Bufdir, siger Kristin Ugstad Steinrem, afdelingsdirektør i Bufdir til NRK.

Bufdir er Norges børne-, ungdoms- og familiedirektorat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det anbefaler også et midlertidigt stop for alle adoptioner fra udlandet, indtil at granskningsudvalget for udenlandske adoptioner har færdiggjort sin undersøgelse.

Udvalget skal aflevere sin rapport om to år.

Anbefalingen er sendt til børne- og familieministeriet, hvor børne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet har bedt om en udredning, før hun tager stilling til anbefalingen.

Det skriver NRK og VG.

Bufdir begrunder blandt andet anbefalingen med, "at risikoen for ulovlige adoptioner er reel", og at en kontrol af norske adoptioner viser mangelfuld dokumentation i flere sager.

Samtidig stiller de spørgsmål ved om internationale adoptioner i for stor grad har været baseret på tillid mellem samarbejdslandene og adoptionsmyndigheder og organisationer.

Det vil fremadrettet heller ikke være muligt at adoptere fra Sydkorea.

Artiklen fortsætter under annoncen

Par, der allerede er blevet godkendt til at adoptere fra Sydkorea, vil kunne fortsætte adoptionsprocessen, oplyser Bufdir til VG.

Udviklingen i Norge sker, samme dag hvor det danske adoptionsbureau DIA har meddelt, at det har stoppet deres virke.

Det blev besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i DIA, efter at man er blevet ramt af en række sanktioner fra Ankestyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Det betyder reelt, at der ikke længere foregår internationale adoptioner i Danmark, da DIA var det eneste bureau, der stod for det.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kan ikke svare på, hvad der skal ske på hverken kort eller lang sigt i forhold til den internationale adoptionsformidling.

/ritzau/