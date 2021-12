Rival vil ikke acceptere genvalg af Gambias præsident

Gambias valgkommission erklærer Barrow for vinder af præsidentvalg med stort forspring til nærmeste kandidat.

Gambias siddende præsident, Adama Barrow, er genvalgt med omkring 53 procent af stemmerne ved lørdagens præsidentvalg i det lille vestafrikanske land.

Det meddeler valgkommissionen i landet sent søndag aften.

Hans nærmeste rival, den politiske veteran Ousainou Darboe, fik omkring 28 procent af stemmerne.

Darboe afviser sammen med to andre kandidater at acceptere resultatet. Det begrunder de med "problemer ved valgstederne" uden at uddybe det nærmere eller fremlægge beviser på ulovligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Demokratiet har talt. Jeg er den heldige person, som I har valgt. Jeg vil bruge alle kræfter på at gøre Gambia til et bedre sted for alle, siger den 56-årige Barrow til tilhængere ved en valgfest.

Lørdagens afstemning var den første i 27 år uden deltagelse af den tidligere præsident Yahya Jammeh, der blev tvunget i eksil i Ækvatorial Guinea, efter at han 2016 nægtede at acceptere et nederlag til Adama Barrow.

Jammeh kom til magten i Gambia ved et kup i 1994. Hans 22 år ved magten i landet med 2,5 millioner indbyggere var kendetegnet af tortur og drab på politiske modstandere.

Lørdagens valg forløb i god ro og orden, hvilket af mange i landet ses som en sejr for demokratiet og et endegyldigt farvel til de problemfyldte år under Jammeh.

/ritzau/AFP