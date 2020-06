Rivaler presser Polens konservative præsident før valg

Polens præsident har sat en del af sit forspring over styr inden næste søndags præsidentvalg.

Der er faldende støtte til Polens præsident, Andrzej Duda, kun kort tid før præsidentvalget i landet, viser meningsmålinger.

Dermed kan det ikke udelukkes, at oppositionen overtager posten og sætter en kæp i hjulet på regeringens nationalistiske dagsorden.

Det kan være afgørende for det regerende parti Lov og Orden (PiS) at genvinde præsidentposten for at kunne fortsætte den konservative reformkurs.

Det gælder blandt andet en retsreform, der har bragt Polen på kollisionskurs med EU.

Præsidentvalget skulle egentlig have fundet sted i maj. Men coronakrisen betød, at det måtte udsættes.

Valget er derfor fastsat til 28. juni med en anden valgrunde to uger senere. Det bliver aktuelt, hvis ingen af kandidaterne vinder over 50 procent af stemmerne i første valgrunde.

Målinger hidtil har vist, at Duda vil fortsætte på posten. Men han har sat en del af sit forspring over styr.

To nye meningsmålinger de seneste dage fra analyseinstitutterne Kantar og Ipsos viser, at Duda og hans vigtigste rival, Warszawas borgmester Rafal Trzaskowski, fra det liberale parti Borgerplatform, vil stå lige i en anden valgrunde.

Målingen fra Ipsos viser samtidig, at Duda ville tabe i anden valgrunde, hvis han kom op mod den uafhængige kandidat og tidligere tv-journalist Szymon Holownia.

Det anses dog for mindre sandsynligt, at Holownia når anden valgrunde.

