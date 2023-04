Robert F. Kennedys vaccineskeptiske søn vil være USA's præsident

Robert F. Kennedy Junior, søn af USA's tidligere justitsminister Robert F. Kennedy, bliver den anden demokrat til at formalisere sit kandidatur til præsidentvalget i USA i 2024.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 69-årige politiker og advokat har indgivet sine papirer og er dermed nu officielt en kandidat til posten, skriver nyhedsbureauet.

Hvis han skal betragtes som et reelt bud på landets næste præsident, skal han dog vinde en nominering i Det Demokratiske Parti i landets primærvalg. Indtil videre er hans eneste modstander forfatteren og aktivisten Marianne Williamson.

Det forventes dog, at også Joe Biden, landets nuværende præsident, vil stille op. Den 80-årige Biden har endnu ikke officielt meldt ud, at han er klar til endnu en valgperiode i spidsen for landet, men gør han det, regnes han for favoritten.

Robert F. Kennedy Junior er søn af Robert F. Kennedy, som var justitsminister for sin bror præsident John F. Kennedy, og som blev likvideret af Sirhan Sirhan i 1968.

Han er nevø af John F. Kennedy, som også blev likvideret.

Kennedy Junior er i dag forfatter og miljøadvokat.

Han er især blevet kendt de seneste to årtier, hvor han har spredt konspirationsteorier om faren ved vacciner. Især under coronapandemien fik han opmærksomhed for sit syn på vaccinerne mod covid-19.

I begyndelsen af 2022 holdt han blandt andet en tale til en demonstration, hvor han kritiserede regeringens vaccinekrav.

- Det øjeblik, hvor de giver dig et vaccinepas, forvandles alle dine rettigheder til privilegier, som beror på din lydighed over for vilkårlige regeringskrav, sagde han dengang.

- Det gør dig til en træl.

Demokraternes officielle præsidentkandidat skal findes i de demokratiske primærvalg næste år. De kommer til at foregå mellem februar og januar.

/ritzau/