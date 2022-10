Rockpioneren Jerry Lee Lewis er død

Manden bag "Great Balls of Fire", Jerry Lee Lewis, er fredag død i sit hjem i Memphis. Han blev 87 år.

Den amerikanske rocklegende Jerry Lee Lewis er død, 87 år. Det fremgår af hans hjemmeside.

Lewis døde af naturlige årsager i sit hjem i Mississippi fredag morgen med sin kone, Judith, ved sin side. Det oplyser hans agent ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Jerry Lee Lewis brød igennem lydmuren i 1950'erne med nu legendariske hits som "Great Balls of Fire" og "Whole Lotta Shakin' Goin' On".

Jerry Lee Lewis, der fik tilnavnet "The Killer", var en vigtig pioner inden for rock'n'roll og tilskrives en stor del af æren for den udvikling, genren siden tog.

Han var både en ven af Elvis Presley og samtidig en rival i kampen om titlen som kongen af rock'n'roll.

- Han var der i begyndelsen sammen med Elvis, Johnny Cash, Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Holly og alle de andre, skriver forfatteren Rick Bragg, der står bag en biografi om Lewis, på rockikonets officielle hjemmeside.

- Og han så dem forsvinde en efter en, til det kun var ham der alene skulle aflægge vidnesbyrd og synge om rock'n'rolls fødsel, skriver Bragg videre.

Jerry Lee Lewis' karriere strakte sig over mere end et halvt århundrede.

Ud over en fandenivoldsk optræden på scenen blev Lewis også kendt for sit kaotiske privatliv, der involverede vilde drukture og tumultariske ægteskaber.

Det er kun to dage siden, at underholdningsmediet TMZ fejlagtigt erklærede Lewis død. Meldingen blev kort efter dementeret.

/ritzau/