Rød alarm: Global temperatur er kritisk høj

Hedebølge og skovbrande i Tyrkiet, Grækenland og USA. Voldsomt regnvejr og oversvømmelser i Tyskland, Kina og Bangladesh.

Denne sommer har budt på ekstremt vejr mange steder, hvilket er en forsmag på, hvad der venter os i fremtiden.

Ekstremt vejr vil ramme os oftere i fremtiden, i takt med at temperaturen stiger med hidtil uset hast, fastslår FN's klimapanel (IPCC) i en ny og opsigtsvækkende rapport om klimaets udvikling.

Den gennemsnitlige temperatur ventes i løbet af de næste 20 år at være steget mindst 1,5 grader sammenlignet med niveauet før 1900.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed bliver det svært at leve op til Parisaftalen fra 2015.

Dengang blev næsten 200 lande ved FN's klimatopmøde i Paris enige om at begrænse den globale temperaturstigning til 2,0 grader - og helst 1,5 grader - inden udgangen af dette århundrede.

Udledning af drivhusgasser er skyld i de stigende temperaturer. Og klimaforandringerne er uden tvivl menneskeskabte. Det fastslår klimapanelet med en sikkerhed, der ikke er set tidligere.

For hver stigning i den globale gennemsnitstemperatur på 0,5 grader vil der klart kunne ses stigninger i intensiteten og hyppigheden af de såkaldte vejrekstremer, lyder det i rapporten.

I Nordeuropa vil det medføre både hedebølger og voldsomme mængder af nedbør. Samtidig vil man i blandt andet Sydeuropa få mindre nedbør end i dag og hyppigere tørkeperioder.

Det forklarer Sebastian Mernild, der er prorektor og klimaprofessor ved Syddansk Universitet. Han er en af hovedforfatterne til rapporten.

- På vores breddegrader vil vi se flere ekstremhændelser. Både hvad angår varme- og nedbørsekstremer.

- Det er svært at sige, hvornår og hvor det vil ske. Men den generelle forståelse er, at det i hvert fald er noget, vi ser ind i, siger han.

Klimapanelet arbejder med fem scenarier. De repræsenterer forskellige udledninger af drivhusgasser.

Hvis vi fortsætter med samme udledning som i dag, vil temperaturen stige med mellem 2,1 og 3,5 grader frem mod 2100 sammenlignet med niveauet før industrialiseringen.

Samtidig vil havniveauet stige mellem 0,44 og 0,76 meter inden udgangen af dette århundrede sammenlignet med vandstanden i perioden 1995-2014.

Hvis verden de kommende årtier primært baserer sit energiforbrug på fossile brændstoffer i form af olie, kul og gas, er der risiko for, at havene stiger med to meter frem mod 2100 og fem meter frem mod 2150.

Men udviklingen afhænger i høj grad af, hvor hurtigt verdens gletsjere og iskapper smelter. Og det er svært at forudse.

Det er enormt vigtigt, at rapporten forholder sig til, at vandstanden kan stige kraftigt efter år 2100, mener Jens Hesselbjerg Christensen. Han er klimaprofessor ved Københavns Universitet og medforfatter til rapporten.

- Sådanne udmeldinger har ikke stået knivskarpt i tidligere rapporter.

Fremskrivninger af stigninger i havniveauet gør det muligt at forudse, hvilke områder der i fremtiden bliver ubeboelige.

Rapporten fra klimapanelet danner grundlag for forhandlingerne ved FN's klimatopmøde i Skotland senere på året.

/ritzau/