Røde Kors: Dødbringende cyklon kan forværre koleraudbrud i Malawi

En tropisk storm, der indtil videre har slået næsten 100 mennesker ihjel i Malawi, risikerer at forværre et igangværende koleraudbrud.

Det fortæller Eva Jordung Nicolson, der er landechef i Malawi for Dansk Røde Kors.

- I øjeblikket dør folk, fordi de drukner, bliver ramt af jordskred, eller fordi husene kollapser. Men hvis koleraudbruddet tager fart, og folk ikke kan blive behandlet, kan vi komme til at se et hurtigt stigende dødstal, siger hun.

Kolera skyldes en tarminfektion med kolerabakterien, der kan sprede sig gennem vand. Blandt andet derfor stiger risikoen for at blive smittet, når der er oversvømmelser.

- Vi var begyndt at få kontrol over det (koleraepidemien, red.). Men oversvømmelserne ødelægger brønde og latriner, og det betyder, at koleraen vil sprede sig igen med højere hastighed, siger Eva Jordung Nicolson.

Derudover forårsager det voldsomme vejr også ødelæggelser på klinikker, hvor man normalt kan modtage behandling for kolera.

Også veje og broer bliver beskadiget og ødelagt, så det bliver sværere at nå ud med hjælp til alle dele af landet.

Sammenlagt kan det betyde, at flere bliver smittet med kolera og færre får den livreddende behandling, der er nødvendig, fortæller Eva Jordung Nicolson.

Fra den 3. marts 2022 til den 9. februar i år er næsten 37.000 mennesker blevet smittet med kolera i Malawi, mens mere end 1200 har mistet livet. Det er det dødeligste koleraudbrud i landets historie ifølge WHO.

Cyklonen er gået særligt hårdt ud over den sydlige del af Malawi. I de distrikter, der er hårdest ramt, bor der omkring fire millioner mennesker, vurderer Røde Kors.

- De står med vand til brystkassen. Vores kolleger fra Røde Kors har været ude og advare de mest sårbare for at få dem til at forlade området. Men de ved ikke, hvor de skal tage hen, når hele distriktet er oversvømmet, siger Eva Jordung Nicolson.

Den tropiske storm, der har fået navnet "Freddy" har den seneste måned cirkuleret i det sydlige Afrika og ramt både Mozambique, Malawi og Madagaskar. Sammenlagt har den kostet mindst 130 menneskeliv.

Da den ramte Malawi hen over weekenden var det anden gang den ramte det sydøstafrikanske land.

Ifølge World Meteorological Organization er stormen én af de kraftigste, der nogensinde er registreret på Jordens sydlige halvkugle.

Organisationen oplyser samtidig, at "Freddy" muligvis er den mest langvarige cyklon, man har kendskab til.

