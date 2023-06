Røde Kors henter 280 børnehjemsbørn ud af krigshærget by i Sudan

I Sudans hovedstad Khartoum, hvor nye kampe brød ud søndag mellem regeringshæren og den halvmilitære gruppe RSF, bliver den humanitære situation bliver mere og mere desperat.

I otte uger har mange været uden adgang til vand, mad og elektricitet, og nødhjælpsorganisationen Røde Kors siger, at behovene for hjælp vokser dag for dag.

Der er dog enkelte lys i mørket. Den Internationale Røde Kors Komité har fået medicinsk hjælp frem til flere hospitaler i Khartoum, og i den forløbne uge er 280 børn reddet ud fra et børnehjem i hovedstaden.

- Nyheden om de 280 børnehjemsbørn, der er blevet reddet væk fra de voldsomme kampe i Khartoum, er en lettelse, men det viser samtidig de graverede følger, som konflikten har for befolkningen i tætbefolkede byer som Khartoum, siger Nelima Lassen, som er regional chef for Røde Kors i Afrika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Særligt befolkningen i Khartoum er under et enormt pres, og kampe i en så tætbefolket by har store humanitære konsekvenser.

I og omkring Khartoum bor der over fem millioner mennesker, og mange har mistet adgang til helt basale forsyninger og tjenester som elektricitet og sundhedshjælp.

- Behovene for befolkningen i Khartoum vokser dag for dag. Mange mangler mad, vand og elektricitet, og deres adgang til lægehjælp er meget begrænset. Kun 20 procent af sundhedsfaciliteterne i Khartoum er funktionsdygtige, personalet har ikke sikker adgang til hospitaler og sygehuse, og de mangler både medicin og udstyr, siger Nelima Lassen.

Sundhedspersonalet er ikke de eneste, der mangler sikker adgang for at hjælpe syge og sårede. Det gør nødhjælpsarbejdere også, tilføjer hun.

Derfor appellerer Røde Kors til at konfliktens parter sikrer humanitær adgang, så nødhjælpsarbejdere kan få sikker adgang til at få hjælpen frem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over medicinsk hjælp og evakueringer har Røde Kors i Sudan også uddelt flere end 40.000 måltider og fødevarepakker, hjulpet flere end 24.000 med førstehjælp og lægehjælp, hjulpet med psykosocial støtte og værdige begravelser. Et stykke arbejde, som lokale frivillige og ansatte kæmper for at udføre.

Nelima Lassen siger, at Røde Kors med støtte fra Udenrigsministeriet har sendt over 12 millioner kroner til nødhjælpsarbejdet i Sudan.

- Vi er enormt taknemmelige for Udenrigsministeriets donation til Røde Kors i Sudan. Men den store udfordring lige nu er at få hjælpen sikkert frem, siger Nelima Lassen.

/ritzau/