Røde Kors: Hjælpeindsats i Marokko kan tage år

Hjælpeindsatsen efter det kraftige jordskælv, der ramte Marokko sent fredag aften, kan tage flere måneder eller endda år.

Det siger den regionale direktør for det Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Forbund (IFRC), Hossam Elsharkawi.

- Vi taler om mange måneders indsats, hvis ikke år, siger han ifølge AFP i en meddelelse.

Lørdag aften meddeler indenrigsministeriet ifølge statsligt tv i Marokko, at 1305 mennesker er fundet døde i murbrokkerne, efter at et skælv med en beregnet størrelse på 6,8 ramte det nordafrikanske land sent fredag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

1832 andre er kvæstet, lyder opgørelsen indtil videre. Af dem er 1220 i kritisk tilstand, meddeler indenrigsministeriet lørdag aften.

Ifølge de foreløbige oplysninger er der store ødelæggelser i Marrakesh og omegn.

Men redningsmandskab er endnu ikke kommet frem til fjerntliggende landsbyer i bjergene. Disse byer frygtes at være hårdt ramt.

De kraftige rystelser kunne også mærkes i blandt andet Rabat og Casablanca, der ligger længere nordpå ved kysten.

Redningsmandskab arbejder på højtryk for at finde overlevende blandt murbrokkerne.

- De næste 24 til 48 timer er afgørende i forhold til at redde liv, siger Caroline Holt, der er direktør for IFRC's globale operationer, i samme meddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun understreger, at det også er vigtigt at tage sig af de overlevende og sikre dem rent vand, adgang til hygiejne og "håndtere de afdøde værdigt".

- Vi skal sikre os, at vi ikke får en katastrofe i katastrofen, siger Holt.

De kraftige rystelser kunne mærkes over store dele af landet.

Marokko har erklæret tre dages landesorg efter jordskælvet. Det meddeler landets kongehus.

Flag på offentlige bygninger skal være på halv i de tre dage.

/ritzau/AFP