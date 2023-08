Røde Kors i Tchad kan kun dække de mest basale behov til flygtninge

Grundet den militære konflikt i Sudan er knap fem millioner mennesker flygtet fra landet.

Ifølge Røde Kors er nabolandet Tchad der, hvor flest er endt.

- Hver dag kommer der tusinder af nye mennesker.

- Os selv og alle andre organisationer har meget få ressourcer. Vi kan kun dække de mest basale behov, fortæller nødhjælpsorganisationens katastrofedelegat Pablo Holm-Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han står for at koordinere hjælpen fra Røde Kors i alle omkringliggende lande til Sudan og har været i Tchad de seneste tre uger.

80 procent af dem, der kommer over grænsen er ifølge Pablo kvinder og børn. De fortællinger han bliver mødt af, når han taler med dem, byder blandt andet på vold, død og voldtægter.

- Jeg hørte om en mand, der var kommet med to spædbørn i armene, som var hans børn. Fire af hans andre børn og hans kone var døde under krigen, siger Pablo Holm-Nielsen.

Når folk skal flygte over grænsen er det ikke som vi kender det i Danmark med grænsebom. Det er ørkenvandring, som den føromtalte mand brugte to dage på sammen med sine børn.

Sudans hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, har siden 15. april været i åben krig med den rivaliserende styrke, der ledes af hans tidligere næstkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo.

Et konservativt skøn på antal dræbte lyder på 5000 ifølge FN.

Katastrofedelegaten fortæller også, at han oplever, at flygtninge fra Sudan, der har lavet frivilligt arbejde for Røde Kors' søsterorganisation, Røde Halvmåne, melder sig som frivillige igen, når de har nået Tchad.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ret imponerende, at nogen, som har mistet alt og har enorme behov, alligevel finder ressourcer til at hjælpe andre, siger Pablo Holm-Nielsen.

Men manglen på penge og ressourcer gør det svært at give folk den hjælp, de har brug for. Som det er nu, er der ikke mulighed for psykologisk hjælp, og der er heller ikke råderum til starte skoler eller lignende for børn.

- Jeg har aldrig oplevet en katastrofe, som var så lidt funded (økonomisk støttet, red.) som den her. Der kommer bare ikke nok penge herned, siger han.

Pablo Holm-Nielsen udtrykker også en frygt for den kommende regntid. Han har fået fortalt, at det kan efterlade hele østdelen af landet i en kæmpe mudderpøl.

I den tid han har været i landet, har han ikke set en eneste bro, hvilket betyder, at det kan være meget svært at krydse de brede floder, der går gennem landet.

/ritzau/