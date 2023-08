Røde Kors-leder melder om 2000 evakueringer på to døgn

For nu er evakueringerne i to af Norges mest udsatte kommuner afsluttet - men det er ikke sikkert, at det forbliver sådan.

Sådan lyder det fra Espen Swang, som er leder for kommunerne Ringerike og Hole i Røde Kors i Norge.

De to kommuner, som ligger i det sydøstlige Norge, er blandt de hårdest ramte af stormen "Hans".

Røde Kors bistår her kommunerne og politiet med at tage til de mest udsatte områder, hvor folk må evakueres grundet oversvømmelser.

- Vi banker på døre hos folk og beder dem flytte til trygge områder. Og så tager vi sammen med kommunen imod evakuerede på hotellerne, siger Espen Swang.

De seneste to døgn er der i de to kommuner i alt blevet evakueret 2000 personer, oplyser han. Torsdag lød det samlede antal af evakuerede i hele landet på knap 4000.

For personer, der bor i de to kommuner, sker evakueringerne til hotellet Sundvollen Hotel, som er det samme hotel, der blev evakueret til ved angrebet på Utøya i 2011.

For de mennesker, der er nødt til at forlade deres hjem, og som har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet, gælder det et lokalt hotel, som ligger højt over vandet skærmet fra oversvømmelsen.

Ifølge Røde Kors-lederen er omkring en tredjedel af de 2000 evakueret til hotellerne, mens to tredjedele i stedet er rykket til venner og bekendte.

- Det er meget alvorligt. Store dele af både Hole og Ringerike står under vand. Vandstanden er mange gange højere, end noget der er normalt ved regn.

Mens vandstanden normalt er omkring 150 kubikmeter vand pr. sekund er den ny vandstand oppe på 1200, oplyser han.

- Det er første gang, vi ser så en stor vandføring, siger Espen Swang.

Vandstanden medfører dels oversvømmelser - men også jordskred, hvor vandet tager store mængder af jord og sten med sig.

- Jordskreddene er tæt på befolkede områder. Mange huse er blevet ødelagt af oversvømmelse, men foreløbig ingen af jordskred. Det er jo vores store frygt, at det sker.

Den risiko vil øges, når vandstanden igen falder, for så forsvinder vandet ud af jordmasserne, så de svækkes, forklarer han.

- Vi har personale og køretøjer, som dels er i beredskab til evakueringer, men også til at redde liv, hvis det skulle kommer skred der, hvor folk befinder sig. Men foreløbig er ingen personer meldt skadet endnu, siger Røde Kors-lederen.

De udsatte områder i de to kommuner er nu færdigevakuerede, vurderer han, men det kan nye jordskred ændre på. Derfor er det svært at forudse, hvordan situationen vil udvikle sig over weekenden.

Men den uro, som stormen har medført i områderne, har sat sig i beboerne.

- Nogle bliver meget bekymrede og har brug for psykisk støtte. Vi har personale, som bistår kommunen med psykisk førstehjælp på modtagecentrene. Vi bemander også kommunens telefon i tidsrum, hvor den ellers ville være lukket, så folk kan få information døgnet rundt.

Ifølge de norske meteorologer kommer der ikke fredag og lørdag, men søndag vender regnen tilbage. Regnen søndag ventes dog at være mindre voldsom end det var tilfældet tidligere på ugen.

