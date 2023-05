Røde Kors: Sundhedssystemet er hårdt ramt i Sudan

Medicinsk nødhjælp, der over den forgangne weekend nåede frem til Sudan, falder på et tørt sted i det uroramte land.

Det fortæller Nelima Lassen, der er regionschef for Dansk Røde Kors i Afrika, efter at Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) i weekenden fik otte ton medicinsk nødhjælp ind i landet.

- Det har betydet rigtig meget, fordi vi har oplevet, at hospitalerne har været rigtig hårdt ramt i de første uger af krigen.

- Både i forhold til bombardement og skyderier og desværre også i forhold til, at meget udstyr og materialer er blevet mistet, fordi folk har røvet det, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nødhjælpen, der blandt andet omfatter bedøvelsesmidler, forbindinger og sting, ankom til Port Sudan i den nordøstlige del af landet.

- Nu ligger der et stort arbejde foran os med at få den distribueret ud til de forskellige områder, hvor folk har allermest brug for nødhjælpen, siger Nelima Lassen.

Hun forklarer, at sundhedspersonalet på hospitalerne i det nordøstafrikanske land er forhindret i enten at møde på arbejde eller at udføre deres arbejde, da de kan risikere at havne i krydsilden.

- Sundhedspersonalet er simpelthen ikke beskyttet af krigen, så der er en kæmpestor risiko forbundet med at bevæge sig rundt i især Khartoum (Sudans hovedstad, red.) og andre større byer, siger hun.

Konflikten mellem Rapid Support Forces (RSF) og Sudans hær udspringer af en uenighed om, hvilken retning Sudan skal bevæge sig i - herunder om det eksisterende militære styre skal skiftes ud med et civilt styre.

Officielt er der indgået en våbenhvile mellem parterne. Ifølge Nelima Lassen er det "i nogen grad lykkedes".

- Men de meldinger, vi får, er, at kampene fortsætter mange steder, og at der er meget usikkert. Derfor ser vi også, at rigtig mange civile er ved at knække nakken på det, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Noget af det, der er med til at presse de civile, er ifølge Nelima Lassen, at priserne i landet er steget rigtig meget. Det gælder både ting som benzin, brød og almindelige dagligvarer.

- Det betyder, at folk simpelthen ikke kan få mad på bordet, forklarer hun.

Nelima Lassen påpeger også, at mange flygter ud af enten Sudan eller de store byer. Hun befinder sig selv i Etiopien, der har modtaget tusindvis af mennesker fra Sudan.

- Det samme hører vi i andre nabolande, siger hun.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, estimerede mandag, at konflikten i Sudan kan sende over 800.000 mennesker på flugt.

/ritzau/