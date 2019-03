Røde Kors vil sende nødhjælp til tusindvis af venezuelanere

Røde Kors advarer parterne i den politiske strid i Venezuela om ikke at blande sig i nødhjælpsarbejdet.

Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) er klar til at levere nødhjælp i Venezuela.

Men forbundet advarer om, at man ikke vil acceptere indblanding fra hverken Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, eller oppositionsleder Juan Guaidó.

Det siger IFRC's formand, Francesco Rocca, på et pressemøde i Venezuelas hovedstad, Caracas, fredag aften dansk tid.

Forbundet forventer at kunne levere humanitær assistance til omkring 650.000 mennesker i det sydamerikanske land om cirka 15 dage.

Røde Kors "kan aldrig acceptere indblanding fra andre aktorer", siger Rocca.

Han tilføjer, at Venezuela er et dybt polariseret samfund, og at det er afgørende, at ingen parter forsøger at drage fordel af nødhjælpen.

Alligevel har Guaidó, der i januar erklærede sig selv for midlertidig præsident i landet, umiddelbart efter meldingen fra Røde Kors taget æren for nødhjælpen.

På Twitter skriver han, at meldingen er ensbetydende med en sejr for "vores kamp".

IFRC er en sammenslutningen at Røde Kors og Røde Halvmåne i 191 lande verden over.

/ritzau/AP