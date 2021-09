Rødgrønne partier sejrer ved norsk valg

Magten skifter side i Norge. Det står klart efter mandagens valg.

Efter otte år som statsminister må den konservative Erna Solberg således afstå posten til de rødgrønne partier i det norske Storting.

Med næsten alle stemmerne optalt ser Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) ud til at få flertal med i alt 89 mandater af de i alt 169 mandater i Stortinget. Det kræver 85 mandater for et flertal.

Det betyder, at Ap-leder Jonas Gahr Støre står til at blive Norges nye statsminister med sine to foretrukne samarbejdspartnere, Sp og SV.

Det betyder desuden, at Støre slipper for at være afhængig af støtte fra Rødt (R) eller Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Mandag aften takkede en tydeligt rørt Ap-leder for støtten fra scenen i Folkets Hus i Oslo, hvor partiet holdt valgfest.

- Kære alle sammen. Vi har ventet, vi har håbet, og vi har arbejdet hårdt. Og nu kan vi endelig sige: "Vi klarede det", sagde han ifølge avisen VG.

- Ved dette valg havde Arbeiderpartiet ét mål, som var vigtigere end noget andet: En ny regering, som bygger på fællesskab og retfærdighed, så det igen bliver almindelige menneskers tur i dette land, sagde han videre.

Afgående statsminister Erna Solberg erkendte mandag aften sit valgnederlag. Det gjorde hun på scenen i Høyres valglokale sent mandag aften.

Hun sagde ifølge VG, at hun havde ringet til Støre for at lykønske ham med sejren. Samtidig kom hun med en stikpille til Støre. Hun mener nemlig, at han står over for ganske krævende forhandlinger om et nyt regeringssamarbejde.

Herefter opremsede hun mange af de ting, som hun var stolt over, at Høyre havde opnået i partiets otte år ved magten, herunder videreuddannelse af lærere, udbygning af veje og flere ændringer i sundhedsvæsenet.

- Vi er meget tilfredse, men vi har ikke gjort det alene. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) for samarbejdet. Vi fire har fundet frem til nogle gode løsninger, sagde hun ifølge VG.

Selv om den 61-årige Støre står til at overtage magten fra den stort set jævnaldrende Erna Solberg, står hans position som Ap-leder historisk set svagt i forhold til andre partier.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, som er lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon og ekspert i europæisk historie.

- Han (Støre, red.) står med en valgsejr på den måde, at venstresiden har vundet klart, siger Lars Hovbakke og tilføjer:

- Men paradoksalt nok er hans eget parti, Arbeiderpartiet, gået tilbage og har faktisk fået det næstdårligste valg siden 1924.

For Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er der til gengæld tale om en ret markant fremgang.

Den fremgang kan gøre det svært for Støre at få alle til at blive enige om et regeringsgrundlag, vurderer Lars Hovbakke.

Erna Solbergs Høyre står til at få 36 mandater ved mandagens valg. Det er en tilbagegang på ni mandater i forhold til valget i 2017.

Støre bliver Norges 36. statsminister siden 1873, skriver nyhedsbureauet NTB.

