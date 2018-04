Rohingya-familie vender tilbage til Myanmar efter masseflugt

Myanmar og Bangladesh har påbegyndt repatriering af flygtede rohingya-muslimer trods FN-advarsler.

For første gang siden sidste års masseflugt er en rohingya-familie nu vendt tilbage til Myanmar.

Det sker, efter at flere end 700.000 rohingyaer sidste år flygtede ud af landet på grund af en stor militær offensiv mod det muslimske mindretal i Myanmar.

Repatrieringen af den første rohingya-familie er sket, selv om FN advarer om, at det stadig ikke er sikkert for mindretallet at vende tilbage.

Adskillige tusinde statsløse rohingyaer har været stuvet sammen i beskidte flygtningelejre i Bangladesh, siden militæret i Myanmar lancerede en offensiv mod Rakhine-staten i august sidste år.

FN har kaldt militærets aktioner i området "etnisk udrensning". Myanmar afviser anklagerne og hævder, at aktionerne i Rakhine var målrettet militante islamister.

Det var planen, at Bangladesh og Myanmar skulle begynde at sende rohingya-flygtningene tilbage til hjemlandet i januar. Men planerne er blevet udsat gentagne gange.

Lørdag blev den første familie dog sendt tilbage til Myanmar, oplyser regeringen.

- De fem medlemmer af en familie kom tilbage til Taungpyoletwei-lejren i Rakhine i morges, står der i en erklæring fra Myanmars regering på Facebook.

