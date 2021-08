Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts er død

Trommeslageren fra Rolling Stones, Charlie Watts, er død, 80 år. Det oplyser hans agent tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hans død kommer få uger efter, at han måtte trække sig fra det legendariske rockbands forestående turné i USA. En hjerteoperation tvang ham til at melde afbud.

Umiddelbart efter operationen meddelte lægerne, at den var gået godt. Men siden blev der konstateret problemer ved et efterfølgende lægetjek, skriver den britiske avis The Sun.

Det er ikke dog umiddelbart oplyst, om disse problemer var dødsårsag.

Charlie Watts døde tidligere tirsdag på et hospital i London, meddeler hans agent, Bernard Doherty. Trommeslageren var omgivet af sin familie.

- Charlie var en elsket ægtemand, far og bedstefar, og som medlem af The Rolling Stones også en af de største trommeslagere i sin generation, meddeler agenten.

Bandet havde håbet at få Charlie Watts med på deres 60-års jubilæumsturné til næste år.

Som teenager studerede Watts på en kreativ skole og kom ind i reklamebranchen.

Men i 1963 faldt Mick Jagger, Keith Richard og daværende bandmedlem Brian Jones over Watts' sublime trommespil og bad ham blive medlem af deres nystartede band.

I årene inden han kom med i Rolling Stones, boede Charlie Watts i Randers i 1961-62. Her tilbragte han blandt andet fritiden med at spille sammen med nu afdøde Holger Laumann i bandet Safari Jazz og Kardinalerne.

Det er planen, at Rolling Stones i 2022 vil udgive et album med nye sange. Det vil være første gang i 17 år, at der er nyt materiale fra det sejlivede band.

Watts fyldte 80 år i juni og var dermed det ældste medlem af "rullestenene".

Inden den hjertesygdom, der tvang ham til at trække sig fra den kommende turné, var han tilbage i 2004 i behandling for strubekræft. Men langvarig kemo reddede dengang hans liv.

Da kræftsygdommen ramte, havde Watts i mange år været ryger.

Som andre i Rolling Stones har han heller ikke holdt sig tilbage fra stoffer og alkohol. Hans misbrug resulterede sidst i 80'erne i, at han lod sig indlægge for at blive afvænnet.

Watts blev gift med sin hustru, Shirley Ann Shepard, i 1964. Sammen har de datteren Seraphina.

Shirley Ann Shepard var ofte med for at støtte sin mand, når Stones var på endnu en tur med det omrejsende rockmuseum. Watts har altid hadet turnélivet og døjet med søvnløshed, når han var væk fra sin hustru.

/ritzau/