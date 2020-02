Romney siger at Trump er skyldig i rigsretsanklager

Trump er skyldig i misbrug af den tillid, som befolkningen har vist ham, siger republikansk senator.

Den republikanske senator Mitt Romney fra Utah siger, at han senere i dag vil stemme for, at præsident Donald Trump bliver dømt skyldig ved rigsretssagen i Senatet.

- Præsidenten har gjort sig skyldig i et dybt frastødende misbrug af den tillid, som befolkningen har vist ham", siger Romney i en tale i Senatet.

Romney var selv republikansk præsidentkandidat i 2012.

/ritzau/Reuters