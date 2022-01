Mange i New York har reageret på, at præsident Theodore Roosevelt på statue ledsages af indianer og sort mand.

Roosevelt-statue fjernet i New York: Var for racistisk

Det naturhistoriske museum i byen New York har onsdag fjernet en stor statue foran museet, der forestiller den republikanske præsident Theodore Roosevelt.

Den er blevet fjernet, fordi den af mange er blevet et symbol på USA's kolonialisme og racisme

Roosevelt var USA's præsident fra 1901 til 1909.

Statuen af ham foran American Museum for Natural History stod færdig i 1940. Den viser ham til hest, mens en indianer og en sort mand ledsager ham til fods.

Myndighederne i New York bestemte sidste år ved en afstemning, at statuen skulle fjernes.

Nu skal den føres til Medora i delstaten North Dakota. Her ligger Theodore Roosevelt Presidential Library.

Museet i New York skriver på sin hjemmeside, at det er stolt over den mangeårige forbindelse, museet har haft til Roosevelt-familien.

- På samme tid udstråler statuen et racemæssigt hierarki, som museet og folk i offentligheden længere har fundet foruroligende, skriver det naturhistoriske museum.

Rosevelt var i sin tid som præsident - også før og efter - kendt for sin ekstravagante fremtoning. Nogen gange som storvildtjæger, andre gange som soldat. Men også for nogle af sine store politiske resultater.

Han gennemtrumfede love mod store virksomhedsmonopoler, der med tvang blev opløst. Der henvises ofte til disse love, når der tales om nutidens monopoler i USA som Apple, Amazon, Facebook og Google.

Han blev også berømt på at indstifte de første nationalparker i USA.

Han skal ikke forveksles med den demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt (1933-1945).

