Rørt Thomas Vinterberg dedikerer Oscar til afdød datter

Fra scenen holdt instruktør Thomas Vinterberg en følelsesladet tale efter at have modtaget en Oscar.

Den oscarvindende danske film "Druk" er en fejring af livet præget af en stor tragedie.

Sådan lød det fra en tydeligt berørt Thomas Vinterberg, der natten til mandag dedikerede den Oscar, som han netop havde modtaget for Bedste Internationale Film, til sin afdøde datter.

Den danske instruktør indledte sin tale på scenen med blandt andet at takke skuespillerne og fortælle, hvordan han altid havde drømt om at modtage en Oscar.

Men hans tale sluttede af i en mere alvorstung tone.

- Fire dage inde i optagelserne skete det utænkelige. En ulykke på motorvejen tog min datter fra mig. Én, der kiggede på sin mobiltelefon. Vi savner hende, og vi elsker hende, sagde Vinterberg fra scenen i Los Angeles og holdt en pause.

Det var 4. maj 2019, at Vinterberg mistede sin datter Ida Maria i en trafikulykke i Belgien. Hun blev 19 år.

Men optagelserne til "Druk", som handler om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol, fortsatte.

Og det var i datterens ånd, lod han forstå.

- To måneder inden at vi begyndte at filme, og to måneder inden at hun døde, var hun i Afrika og sendte mig et brev. Hun havde lige læst manuskriptet og var fuld af begejstring, sagde Vinterberg.

- Hun elskede den og følte sig set af den, og hun skulle have været med i den. Og hvis nogen tør tro på, at hun er med os på en eller anden måde, ville man kunne se hende klappe og juble med os.

- Vi endte med at lave denne film for hende som et monument. Så Ida, dette er et mirakel, som netop er sket, og du er en del af dette mirakel. Måske har du trukket i nogle tråde på en eller anden måde. Denne her er for dig.

