Ros fra Putin til Macron kan pege i en fredeligere retning

Ruslands-kender mener, at der er opblødning at spore i Ukraine-konflikten efter møde mellem Macron og Putin.

Mere end fem timer brugte Frankrigs præsident Emmanuel Macron og hans russiske kollega, Vladimir Putin, mandag på at diskutere situationen i Ukraine.

Og selv om det er uklart, hvad der præcis blev talt om på mødet i Moskva, så peger det udefra set i en positiv retning i forhold til at nedtrappe konflikten mellem Rusland og Nato.

Det mener seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Jeg tror, at vi er kommet længere væk fra en konflikt. Macrons forsøg er blevet rigtigt vel modtaget i russiske medier, og han fik også ros af Putin.

- Vi ved ikke, hvad der konkret kom ud af mødet, men Macron engagerer sig positivt, og det peger i retning af en form for dialog og samtale, siger Splidsboel.

Han noterer sig, at de to præsidenter var dus, og at de talte en smule engelsk sammen.

Det er usædvanligt, når Putin holder møde med fremmede statsledere, og det peger i retning af anerkendelse af Macron og den franske præsidents synspunkter.

På omtrent samme tidspunkt holdt den amerikanske præsident Joe Biden og den tyske forbundskansler Olaf Scholz møde.

Her fra var beskeden, at man ville lukke for gasledningen Nord Stream 2 - og dermed blokere for russisk gaseksport - hvis Putin invaderer Rusland.

- På den måde har de også gjort et forsøg på at tage spændingen ud af situationen.

- Og selv om det umiddelbart peger i en anden retning end Macron, så kan det jo være, at sanktionerne er med til at presse Putin til at give indrømmelser, selv om de er uklare, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han noterer sig dog, at der fortsat kommer efterretninger om russiske troppebevægelser i grænseområderne til Ukraine.

- Men det kan lige så godt være et spil i forhandlingerne, som det kan være udtryk for en optrapning, siger han.

Emmanuel Macron rejser tirsdag til Ukraine for at tale med landets præsident, Volodimir Zelenskij. Herefter har han aftalt med Putin at tale sammen telefonisk.

/ritzau/