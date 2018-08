Roundup-producent skal betale 1,9 milliarder til kræftsyg mand

En amerikansk mand er blevet tildelt erstatning i verdens første sag om kobling mellem ukrudtsmiddel og kræft.

Et nævningeting i den amerikanske delstat Californien har fredag beordret virksomheden Monsanto til at betale en mand en erstatning på 289 millioner dollar - eller knap 1,9 milliarder kroner - for at være ansvarlig for hans terminale kræftsygdom.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dewayne Johnson, der arbejdede som skadedyrsbekæmper i et skoledistrikt i San Francisco, havde lagt sag an mod den multinationale kemivirksomhed, fordi han mente, at ukrudtsmidlet Roundup, som Monsanto fremstiller, havde givet ham kræft.

Det var nævningene enige i. De mente, at Monsanto ikke havde gjort nok for at advare om risikoen ved brug af Roundup.

Dewayne Johnson var 42 år, da han i 2014 blev diagnosticeret med den særlige type lymfekræft non-Hodgkin's lymfom.

Sagen er den første af sin art i USA, men Monsanto står over for 5000 lignende søgsmål på tværs af landet.

Efter domsafsigelsen oplyser Monsanto ifølge nyhedsbureauet AP, at den vil anke dommen. Virksomheden argumenterer for, at det tager et år at udvikle non-Hodgkin's lymfom. Dermed måtte Johnson have fået kræft, før han begyndte at arbejde i distriktet, hvor han jævnligt brugte ukrudtsmidlet.

Monsanto har benægtet enhver sammenhæng mellem Roundup og kræft.

Her hjemme har brugen af pesticidet glyfosat, som forbrugere og landmænd bedre kender under produktnavnet Roundup, også været genstand for stor debat.

Således meddelte regeringen så sent som i juni, at den ville ændre restriktionerne på brugen af produktet.

Hvor det tidligere var tilladt at bruge pesticidet indtil 30 dage før høsten, ville miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) gøre det forbudt efter første spiring hos såkaldt konsumafgrøder.

Konsumafgrøder dækker over afgrøder som korn, ærter og maltbyg, der indtages af forbrugerne.

Restriktionerne på brugen af glyfosat, som er det mest brugte pesticid i Danmark, blev vedtaget i pesticidaftalen på Christiansborg. Med i aftalen er ud over regeringen Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

De nye regler trådte i kraft 1. juli.

/ritzau/