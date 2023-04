RSF: USA evakuerer ambassade i Sudan med hjælp fra soldater

En amerikansk militærmission bestående af seks fly har evakueret amerikanske diplomater og deres familier fra Sudan.

Det oplyser Sudans paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF) natten til søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Operationen blev gennemført ved hjælp af koordinering med RSF, tilføjes det.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har endnu ikke kommenteret på oplysningerne.

Meddelelsen kommer, efter at RSF lørdag lovede, at lufthavne vil blive holdt åbne for evakueringer.

Kort tid efter oplyste den sudanske hær, at hæren vil hjælpe udlændinge med at blive evakueret fra landet, hvor der udkæmpes dødelige kampe mellem hæren og RSF.

Samtidig lød det, at også hærchef og de facto-præsident Abdel Fatteh al-Burhan vil lade en potentiel evakuering finde sted.

Lørdag middag oplyste Sudans hær, at USA, Storbritannien, Frankrig og Kina ville evakuere deres diplomater og andre statsborgere fra hovedstaden Khartoum i løbet af "de kommende timer".

I den forbindelse havde USA indsat en militærstyrke i regionen, der skulle hjælpe med evakueringen.

Sudans stridende parter har den seneste uge stået bag voldsomme kampe i Khartoum. Her har der dagligt været skud og eksplosioner.

Lørdag skrev DR, at der ifølge Udenrigsministeriet er omkring 30 personer registreret på ministeriets danskerliste i Sudan.

Verdenssundhedsorganisation (WHO) oplyste fredag, at 413 mennesker har mistet livet i kampene i Sudan den seneste uge, mens andre 3551 er sårede.

