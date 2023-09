Rumænien er på vagt efter angreb 800 meter fra grænsen

Rumænien er stærkt foruroliget over militære angreb, som finder sted meget tæt på den ukrainsk-rumænske grænse.

Der er eksempler på, at ukrainske mål er blevet angrebet under en kilometer fra rumænsk territorium.

Det sagde den rumænske præsident, Klaus Iohannis, på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har haft angreb, som fandt sted 800 meter fra vores grænse. Så meget, meget tæt på, sagde præsidenten.

Mandag afviste Rumænien en påstand fra Ukraine om, at droner afsendt af Rusland skulle være faldet ned og detoneret på rumænsk jord under et angreb på den ukrainske by Izmajil, som Donau-floden løber igennem.

Den afvisning gentog præsidenten tirsdag.

- Der var ingen vragdele, og ingen droner eller nogen dele af noget andet apparat nåede til Rumænien.

- Men ja, vi er bekymrede, fordi disse angreb finder sted i meget kort afstand fra den rumænske grænse, sagde Klaus Iohannis.

- Men vi er på vagt, lød det videre.

Rusland har flere gange angrebet havneområdet i Izmajil, og angrebene er blevet fordømt af Rumænien.

Rumænien er medlem af forsvarsalliancen Nato, og er et af de Nato-lande, der er tættest på krigshandlingerne i Ukraine.

Krigen har også været særdeles tæt på Nato-landet Polen i forbindelse med angreb på den vestukrainske storby Lviv.

Siden Rusland trak sig fra kornaftalen med Ukraine i juli, har den russiske hær skruet op for sine angreb mod de ukrainske regioner Odesa og Mykolajiv i det sydlige Ukraine. Izmajil ligger i Odesa-regionen.

Kornaftalen sikrede, at fragtskibe frit kunne sejle til og fra tre havne i Ukraine - herunder havnebyen Odesa - med korn og andre madvarer uden at skulle frygte at blive angrebet af Rusland i Sortehavet.

Aftalen blev flere gange forlænget og var i alt gyldig i et år. Men i juli afviste Rusland at forlænge den.

/ritzau/AFP