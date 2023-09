Rumænien fordømmer russiske angreb tæt på landets grænse

Rumænien har i meget skarpe vendinger fordømt gentagne russiske angreb mod civile mål og mod infrastruktur på Donau tæt ved den rumænske grænse.

Rumænerne siger, at de russiske angreb, som også var rettet mod byen Reni, er "uberettigede". Reni ligger i Ukraine på grænsen til Rumænien, som er medlem af Nato. Kun floden adskiller rumænsk og ukrainsk territorium.

Rusland har i uger angrebet mål i den ukrainske havneby Odesa, efter at landet trak sig ud af en international kornaftale om sikker passage for skibe med korn fra ukrainske havne.

Donau blev den vigtigste eksportrute for ukrainsk korn, efter at Rusland i sommer trak sig fra kornaftalen om sikker udskibning via Sortehavet.

Ifølge Ukraines luftvåben er 25 droner fremstillet af Iran blevet affyret mod Odesa. 22 af dem blev ødelagt af ukrainsk antiluftskyts. Men flere droner ramte Donau-området, hvor mindst to personer blev såret.

Den russiske hær siger, at angreb var rettet mod et brændselsdepot i Reni, som ligger ved Donau på grænsen til Rumænien.

I den rumænske hovedstad, Bukarest, er der tidligere blevet protesteret mod russiske angreb mod havnene i Reni og i Ismail.

Odesa-regionen og havnebyen med samme navn ligger ved Sortehavet i det sydlige Ukraine.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på X, tidligere Twitter, at to skibe med korn er sejlet gennem en midlertidig skibskorridor, som landet har etableret i Sortehavet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Recep Tayyip Erdogan, mødes mandag i Rusland for på ny at drøfte ukrainsk korn eksport via Sortehavet.

